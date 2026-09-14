Kermis Vortum Mullem krijgt vergunning voor september

in Land van cuijk

De kermis in Vortum-Mullem heeft een evenementenvergunning gekregen. Het festijn vindt plaats van 25 tot en met 27 september 2026 op de Sint Cornelisstraat.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 8 september de vergunning verleend voor de kermis in Vortum-Mullem. Het evenement is gepland op de Sint Cornelisstraat 18 en duurt drie dagen.

De kermis brengt naar verwachting vertier voor jong en oud in het dorp. Het besluit staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004616.