Serre achter garage in Maashees mag worden gebouwd

In Maashees is toestemming gegeven voor het aanbouwen van een serre achter een garage. Het besluit is op 8 september genomen door de gemeente Land van Cuijk.

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De serre wordt gebouwd aan de Monseigneur Geurtsstraat in Maashees. Het betreft een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA), wat betekent dat het buiten de standaard regels om is goedgekeurd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen onder zaaknummer Z2026-00004690. Hiermee is de bouwactiviteit conform het omgevingsplan toegestaan.