Navigatie overslaan
Ontdek

Bedrijfsgebouw bij zorgboerderij in Oeffelt mag worden gebouwd

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een bedrijfsgebouw bij een zorgboerderij aan de Urlingsestraat in Oeffelt.

Gevonden voor jou

Het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen is op 7 september 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. Het nieuwe bedrijfsgebouw zal worden gerealiseerd op het adres Urlingsestraat 1a.

De vergunning heeft betrekking op zowel technische bouwactiviteiten als bouwactiviteiten die passen binnen het omgevingsplan. Het zaaknummer van deze procedure is Z2026-00000477.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.