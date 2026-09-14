Bedrijfsgebouw bij zorgboerderij in Oeffelt mag worden gebouwd

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor de bouw van een bedrijfsgebouw bij een zorgboerderij aan de Urlingsestraat in Oeffelt.

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Het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen is op 7 september 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders. Het nieuwe bedrijfsgebouw zal worden gerealiseerd op het adres Urlingsestraat 1a.

De vergunning heeft betrekking op zowel technische bouwactiviteiten als bouwactiviteiten die passen binnen het omgevingsplan. Het zaaknummer van deze procedure is Z2026-00000477.