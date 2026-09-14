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Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Escharen

In Escharen is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem.

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Bij de gemeente Land van Cuijk is op 21 augustus een melding binnengekomen voor werkzaamheden aan de Graafschedijk 79 in Escharen. Het gaat om het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, een methode om energie op te slaan en op te wekken via de bodem.

Het verzoek heeft zaaknummer Z/513084 en DSO-kenmerk 2026082100450. Het systeem wordt aangelegd op de genoemde locatie in Escharen. Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.

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