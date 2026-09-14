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Burendag 2026 op grasveld in Veldhoven is vergunningvrij

De gemeente Veldhoven heeft een melding ontvangen voor Burendag 2026 op het grasveld bij Tweeberg. Dit evenement is vergunningvrij.

Gevonden voor jou

Op 5 september 2026 heeft de gemeente Veldhoven een melding ontvangen van activiteiten rondom Burendag 2026. Het evenement vindt plaats op het grasveld bij Tweeberg en heeft zaaknummer VHZ2026-01575 gekregen.

De activiteiten vallen onder evenementen waarvoor geen vergunning nodig is. Hierdoor is het niet mogelijk om bezwaren of opmerkingen in te dienen bij de gemeente.

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