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Burendag 2026 op grasveld in Veldhoven is vergunningvrij
De gemeente Veldhoven heeft een melding ontvangen voor Burendag 2026 op het grasveld bij Tweeberg. Dit evenement is vergunningvrij.
Op 5 september 2026 heeft de gemeente Veldhoven een melding ontvangen van activiteiten rondom Burendag 2026. Het evenement vindt plaats op het grasveld bij Tweeberg en heeft zaaknummer VHZ2026-01575 gekregen.
De activiteiten vallen onder evenementen waarvoor geen vergunning nodig is. Hierdoor is het niet mogelijk om bezwaren of opmerkingen in te dienen bij de gemeente.
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