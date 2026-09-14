Burendag 2026 op grasveld in Veldhoven is vergunningvrij

De gemeente Veldhoven heeft een melding ontvangen voor Burendag 2026 op het grasveld bij Tweeberg. Dit evenement is vergunningvrij.

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Op 5 september 2026 heeft de gemeente Veldhoven een melding ontvangen van activiteiten rondom Burendag 2026. Het evenement vindt plaats op het grasveld bij Tweeberg en heeft zaaknummer VHZ2026-01575 gekregen.

De activiteiten vallen onder evenementen waarvoor geen vergunning nodig is. Hierdoor is het niet mogelijk om bezwaren of opmerkingen in te dienen bij de gemeente.