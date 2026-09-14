Deels verleende vergunning voor pergola in Willemstad

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor een pergola aan Zandkreek 6 in Willemstad, maar een erfafscheiding is geweigerd.

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Burgemeester en wethouders hebben besloten een omgevingsvergunning deels te verlenen en deels te weigeren. Het gaat om het legaliseren van een pergola, wat is goedgekeurd, en een erfafscheiding, wat is afgekeurd. Het besluit is op 10 september 2026 verzonden.

De locatie waar dit speelt is Zandkreek 6 in Willemstad. De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking van het besluit. Mocht er bezwaar zijn tegen deze beslissing, dan kunnen betrokkenen schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. De termijn hiervoor is zes weken.