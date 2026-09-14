Appartementencomplex met 36 woningen krijgt vergunning in Boekel

De bouw van een appartementencomplex met 36 woningen aan de Bernhardstraat in Boekel heeft groen licht gekregen. De vergunning is op 29 mei 2026 verleend.

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Het nieuwe gebouw komt aan de Bernhardstraat 59 tot en met 129 (oneven) in Boekel. De aanvraag voor de vergunning werd op 13 februari 2026 ingediend en is geregistreerd onder nummer 696651.

Het complex zal bestaan uit 36 wooneenheden. De gemeente Boekel heeft de vergunning verleend, waardoor de bouw kan beginnen. De locatie heeft postcode 5427AM.