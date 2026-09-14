Boekel presenteert ontwerp Omgevingsvisie 2040

De gemeente Boekel heeft de ontwerp Omgevingsvisie 2040 vrijgegeven. Het plan ligt vanaf vandaag zes weken ter inzage en biedt een langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving.

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Het ontwerp Omgevingsvisie Boekel 2040 beschrijft hoe de gemeente zich tot 2040 wil ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. De visie bevat ambities, beleidsdoelen en ruimtelijke hoofdlijnen die de komende jaren richting geven aan de inrichting van de gemeente.

Belangstellenden kunnen het document vanaf maandag 14 september 2026 tot en met 25 oktober 2026 inzien. Een papieren versie ligt ter inzage bij de balie van het gemeentehuis aan het Sint Agathaplein. Daarnaast is de visie digitaal beschikbaar via officiële bekendmakingen en de website van de gemeente Boekel.

Reacties op het ontwerp kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend bij de gemeente. Hiervoor kunnen inwoners contact opnemen met projectleider Miriam Bode of een afspraak maken via e-mail.