Grondtoepassing gemeld in Heesch

In Heesch is een melding gedaan voor het toepassen van grond aan de Achterste Groes.

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De gemeente Bernheze heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond aan de Achterste Groes in Heesch. Het gaat om een activiteit die op 24 augustus 2026 is gemeld en geregistreerd onder zaaknummer Z/513188.

Grondtoepassing houdt in dat grond ergens wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Het is verplicht om dit te melden vanwege mogelijke effecten op de bodem en het milieu. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.