Boom aan Boslaan in Son en Breugel mag worden gekapt

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Boslaan 57. Het besluit is op 10 september genomen en vanaf die datum beschikbaar voor inzage.

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Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben toestemming gegeven om een boom te kappen aan de Boslaan 57. Het besluit, met zaaknummer 08483840808, is op 10 september 2026 genomen.

De vergunning kan vanaf de dag van het besluit worden ingezien. Het College van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de afhandeling van eventuele bezwaren.