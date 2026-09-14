Vergunning voor steunleiding in Breeakkerstraat Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor een steunleiding aan de Breeakkerstraat. Het besluit is op 10 september 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning heeft betrekking op een steunleiding aan de Breeakkerstraat, op een locatie zonder huisnummer in Son en Breugel. Het zaaknummer van de vergunning is 08483838506.

Het besluit is vanaf de datum van verlening in te zien. Voor wie bezwaar wil maken, geldt een termijn van zes weken vanaf de dag van bekendmaking.