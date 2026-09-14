Gele lijnen aangebracht bij SWZ Zonhove in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft besloten gele doorgetrokken lijnen aan te brengen op het terrein van SWZ Zonhove. Dit moet zorgen voor een overzichtelijk parkeerregime en meer veiligheid voor kwetsbare weggebruikers.

Gevonden voor jou

Op het terrein van zorginstelling SWZ Zonhove in Son en Breugel worden gele doorgetrokken lijnen aangebracht. Het verkeersbesluit is bedoeld om te zorgen dat auto's niet in de weg staan voor kwetsbare weggebruikers, zoals mensen met een beperking. Dit sluit aan bij het shared space-concept, waarbij ruimte wordt gedeeld door verschillende verkeersdeelnemers.

De politie is geïnformeerd over de maatregel en heeft hiermee ingestemd. Het besluit is gepubliceerd in het gemeenteblad en geldt voor wegen die onder beheer van de gemeente vallen. Hiermee wordt handhaving mogelijk gemaakt op het publiek toegankelijke terrein van SWZ Zonhove.