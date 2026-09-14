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Straatborrel op Vredenburchsingel in Breda op 26 september
Op 26 september vindt een straatborrel plaats aan de Vredenburchsingel in Breda. Het evenement is van vier tot acht uur ’s avonds.
Voor het organiseren van deze straatborrel is een evenementenvergunning verleend. De borrel wordt gehouden op Vredenburchsingel 32 en is bedoeld voor bewoners en bezoekers van de buurt.
Het evenement duurt vier uur en valt op een dinsdag. Een vergunning is nodig om te zorgen dat alles goed en veilig verloopt. De gemeente heeft het besluit over de vergunning verzonden, wat betekent dat de organisatie groen licht heeft gekregen.
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