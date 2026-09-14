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Auto verliest wiel bij aanrijding met andere auto in Helmond

Aangepast

Een auto is maandagochtend een wiel verloren bij een aanrijding met een andere auto in de Zeppelinstraat in Helmond. Een ander wiel hangt na de aanrijding afgebroken aan de wagen en de zijkant van de auto is flink ingedeukt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een klein kind is uit voorzorg in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een gelijkwaardige kruising in een woonwijk.

Ook de andere auto liep schade op bij het ongeluk. Hoe het precies mis kon gaan, is niet duidelijk.

De schade aan de auto is groot (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
De schade aan de auto is groot (foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink).
Ook de andere auto liep schade op (foto: Harrie Grijseels / Omroep Brabant).
Ook de andere auto liep schade op (foto: Harrie Grijseels / Omroep Brabant).

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