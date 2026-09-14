Buurtfeest in Van Nuenenstraat Veldhoven op 19 september

In de Van Nuenenstraat in Veldhoven is op 19 september een buurtfeest gepland. De gemeente heeft hiervoor een melding ontvangen, omdat er geen vergunning nodig is.

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Op 7 september heeft de gemeente Veldhoven een melding ontvangen voor het buurtfeest in de Van Nuenenstraat. Dit evenement vindt plaats op 19 september en is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01580.

De activiteiten zijn vergunningvrij, wat betekent dat er geen officiële toestemming nodig is. Hierdoor is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de melding.