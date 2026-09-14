Navigatie overslaan
Ontdek

Buurtfeest in Van Nuenenstraat Veldhoven op 19 september

In de Van Nuenenstraat in Veldhoven is op 19 september een buurtfeest gepland. De gemeente heeft hiervoor een melding ontvangen, omdat er geen vergunning nodig is.

Gevonden voor jou

Op 7 september heeft de gemeente Veldhoven een melding ontvangen voor het buurtfeest in de Van Nuenenstraat. Dit evenement vindt plaats op 19 september en is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01580.

De activiteiten zijn vergunningvrij, wat betekent dat er geen officiële toestemming nodig is. Hierdoor is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de melding.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Veldhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.