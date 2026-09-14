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Exploitatievergunning verleend voor Haagweg in Breda
De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend voor Haagweg 12 in Breda.
Op Haagweg 12 in Breda is een exploitatievergunning verleend door de burgemeester. Het gaat om een vergunning volgens artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
De vergunning heeft kenmerk Z2026-004439 en is op 10 september 2026 verzonden. Geïnteresseerden kunnen de vergunde documenten digitaal opvragen bij de gemeente Breda met vermelding van het kenmerk, de locatie en een beschrijving.
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