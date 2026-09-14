Mobiel puinbreken bij Konijnenberg in Breda

Bij Konijnenberg in Breda is een melding gedaan voor mobiel puinbreken. Het puin wordt verwerkt tot granulaat en de werkzaamheden duren maximaal zes dagen.

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Op de locatie Vossenberg 2-6a en Konijnenberg 90 in Breda wordt bouw- en slooppuin gebroken met een mobiele puinbreker. Het granulaat dat ontstaat, kan opnieuw gebruikt worden. De melding is op 8 september gedaan en afgehandeld op 10 september.

De geldigheidstermijn loopt van week 42 in 2026 tot en met week 2 in 2027. Binnen die periode worden de werkzaamheden naar verwachting in zes werkdagen uitgevoerd.