Herfstfair in Veldhoven op 21 oktober

Op 21 oktober organiseert Stichting LOEK@YOU een Herfstfair aan de Locht 66A in Veldhoven. De activiteiten zijn vergunningvrij.

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De gemeente Veldhoven heeft op 2 september 2026 een melding ontvangen voor een evenement waarbij geen vergunning nodig is. Het gaat om de Herfstfair van Stichting LOEK@YOU, die plaatsvindt op 21 oktober aan de Locht 66A.

Omdat er geen vergunningplicht geldt, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen. Het evenement is aangemeld onder zaaknummer VHZ2026-01553.