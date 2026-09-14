Vergunning Dickens Festijn Kerkstraat Maarheeze verleend

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het Dickens Festijn op 6 december 2026 in de Kerkstraat in Maarheeze.

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Het besluit is op 10 september 2026 genomen en geregistreerd onder dossiernummer 0000514001. Het evenement brengt de sfeer van Charles Dickens naar Maarheeze en zal plaatsvinden in de Kerkstraat.

Het Dickens Festijn staat bekend om zijn nostalgische decor en activiteiten, geïnspireerd door de 19e eeuwse schrijver. Het is een jaarlijks terugkerend evenement dat veel bezoekers trekt en de plaatselijke gemeenschap samenbrengt.