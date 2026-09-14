Bedrijf meldt bodemenergiesysteem in Budel

Het bedrijf HMB B.B. heeft een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Hufkesstraat in Budel.

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De melding is op 8 september 2026 ontvangen door de gemeente Cranendonck. Het gaat om een gesloten bodemenergiesysteem, een techniek waarmee energie uit de bodem wordt gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming of koeling.

Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een dergelijke melding uitsluitend een kennisgeving. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken tegen deze activiteit.