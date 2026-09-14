Nieuwbouwwoning gepland aan Bosch ong. in Budel

In Budel is een vergunning verleend voor de bouw van een nieuw woonhuis aan Bosch ong. Het besluit is genomen door de gemeente Cranendonck.

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Het project wordt uitgevoerd op de kadastrale percelen BDL K 1480 en 1490. De aanvraag betreft een omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de bouw aansluit bij de ruimtelijke plannen van de gemeente.

De stukken die horen bij dit besluit zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis. De gemeente heeft aangegeven dat de bezwaarperiode voor dit besluit is gestart op 8 september en loopt tot 20 oktober 2026.