Grond wordt aangevuld na rioolverwijdering in Maarheeze

Bij de Philipsweg in Maarheeze wordt grond aangevuld na het verwijderen van een riool. Het bedrijf Verhoeve Nederland B.V. heeft hiervoor een melding gedaan bij de gemeente Cranendonck.

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De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is op 4 september 2026 ingediend. Het gaat om het toepassen van grond, wat betekent dat er grond wordt gebruikt of neergelegd om de bodem aan te vullen na het verwijderen van het riool.

De melding betreft een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Philipsweg in Maarheeze.