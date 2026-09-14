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Vergunningsaanvraag voor het kappen van een boom in Eindhoven

Op de Johannes Buijslaan in Eindhoven is een aanvraag ingediend voor het kappen van een boom. De aanvraag werd op 10 september ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Johannes Buijslaan 7 in Eindhoven. Het gaat om het verwijderen van één boom. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-008844.

De vergunningaanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en niet in te zien. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk.

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