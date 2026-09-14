Winkelruimte Heezerweg Eindhoven wordt woonruimte

Er is een aanvraag ingediend om een winkelruimte aan de Heezerweg 143 in Eindhoven te veranderen in woonruimte op de begane grond.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning voor het omzetten van de winkelruimte op de Heezerweg 143 in Eindhoven naar woonruimte is op 9 september 2026 ontvangen. Het betreft een aanvraag voor de begane grond.

Het ingediende verzoek is op dit moment alleen ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt. De vergunning ligt ook niet ter inzage.