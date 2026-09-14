Renovatie met zonnepanelen en dakisolatie in Eindhoven

Het dak van een gebouw aan de Venstraat in Eindhoven wordt gerenoveerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming verleend om het dak te isoleren en zonnepanelen te plaatsen.

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De omgevingsvergunning voor de renovatie van het gebouw aan de Venstraat 32A in Eindhoven is op 10 september verleend. Het project omvat zowel het bouwtechnische als het ruimtelijke deel en heeft als doel het dak van het pand te isoleren en van zonnepanelen te voorzien.

Het besluit is vanaf twee dagen na de publicatiedatum digitaal in te zien via de website van de gemeente Eindhoven. Daarnaast kun je het besluit bekijken op het Inwonersplein, in het stadhuis van Eindhoven aan het Stadhuisplein.