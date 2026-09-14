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Horecabedrijf D'n Oetelaar mag onbeperkt open in Eindhoven
Horecabedrijf D'n Oetelaar in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven heeft een exploitatievergunning gekregen voor onbepaalde tijd.
Het horecabedrijf, gevestigd aan Winkelcentrum Woensel 103, heeft op 10 september 2026 bericht ontvangen dat de vergunning is verleend. Het betreft een exploitatievergunning volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Met deze vergunning mag D'n Oetelaar voor onbepaalde tijd zijn deuren geopend houden en horecadiensten aanbieden op de locatie in Eindhoven. Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-006594.
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