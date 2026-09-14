Ruitersvaartseweg deels afgesloten voor aanleg sportzone

De Ruitersvaartseweg in Terheijden wordt vanaf 16 september tijdelijk afgesloten. Dit is nodig voor de aanleg van een nieuwe sportzone, die deel uitmaakt van een project voor veilige routes.

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De gemeente Drimmelen heeft aangekondigd dat delen van de Ruitersvaartseweg in Terheijden vanaf zaterdag 16 september om twaalf uur ’s middags afgesloten worden. Ook geldt er een parkeerverbod. De maatregelen blijven van kracht tot en met donderdag 7 december om vijf uur ’s middags, tenzij het werk eerder of later klaar is.

De afsluiting is nodig voor het aanleggen van een sportzone, een onderdeel van het project voor veilige sport- en schoolroutes. Het doel is om de omgeving veiliger en beter bereikbaar te maken voor jongeren en sporters.