Gemeente Loon op Zand stelt volgordelijst woningbouwprojecten op

De gemeente Loon op Zand heeft een volgordelijst opgesteld voor woningbouwprojecten. Deze lijst bepaalt in welke volgorde projecten worden ingediend bij netbeheerder Enexis. De definitieve lijst wordt op 29 september 2026 bekendgemaakt.

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Op basis van beleidsregels heeft de gemeente Loon op Zand woningbouwprojecten beoordeeld die in aanmerking komen voor transportcapaciteit. Hierbij zijn alleen tijdig en volledig ingediende verzoeken betrokken. De rangorde op de lijst is gebaseerd op vooraf vastgestelde criteria, zoals de volledigheid en onderbouwing van de ingediende stukken.

Tussen 1 en 23 oktober 2026 zal de gemeente de projecten indienen bij netbeheerder Enexis. De volgorde op de lijst bepaalt het moment van indiening, gekoppeld aan de verwachte bouwstart. De netbeheerder beoordeelt daarna of en wanneer een project transportcapaciteit krijgt.

De voorlopige volgordelijst is openbaar gemaakt. Belangrijk om te weten: een plek op de lijst geeft geen garantie op aansluiting of prioriteit. De definitieve lijst wordt op 29 september 2026 gepubliceerd.