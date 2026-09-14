Evenement DuckOut in Boxtel krijgt vergunning

De burgemeester van Boxtel heeft op 9 september een vergunning verleend voor het evenement DuckOut in sporthal De Braken, dat plaatsvindt van 5 tot en met 8 februari 2027.

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DuckOut bestaat uit verschillende activiteiten verspreid over vier dagen. Op 5 februari komen kinderen van de Angelaschool langs van negen tot half twaalf ’s ochtends, gevolgd door een vrijdagmiddagborrel van half drie tot middernacht. Op 6, 7 en 8 februari is er jongerencarnaval van zeven uur ’s avonds tot half één ’s nachts.

Het evenement vindt plaats in sporthal De Braken in Boxtel. Deze vergunning is verleend door de burgemeester en geldt voor alle genoemde dagen en tijden.