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Asbest wordt verwijderd uit woning in Asten

In Asten is een sloopmelding geaccepteerd voor het verwijderen van asbest uit een woning aan Wolfsberg 63. Het gaat om de dakconstructie, onderliggende ruimtes en gevels.

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Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft op 8 september een sloopmelding ontvangen, die een dag later is geaccepteerd. Het gaat om een woning aan Wolfsberg 63 in Asten, waar asbest wordt verwijderd uit verschillende delen van het gebouw.

Deze melding is bedoeld om inwoners te informeren over werkzaamheden in de omgeving. Het accepteren van de sloopmelding is geen formeel besluit volgens de Algemene wet bestuursrecht. Er is daarom geen mogelijkheid tot bezwaar, beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

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