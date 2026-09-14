Sloopmelding schuur Heusden geaccepteerd

Gemeente Asten heeft een sloopmelding geaccepteerd voor een schuur aan de Waardjesweg in Heusden.

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Op 3 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Asten een sloopmelding ontvangen voor het slopen van een schuur aan de Waardjesweg in Heusden. De melding, met kenmerk 2026090301723, is op 7 september geaccepteerd.

Het accepteren van een sloopmelding is geen formeel besluit volgens de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken of stukken in te zien via een formele procedure. Voor inzage in stukken kun je contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente om een afspraak te maken.