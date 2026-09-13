FC Den Bosch verliest met 2-0 van FC Volendam

FC Den Bosch heeft zondagmiddag met 2-0 verloren van FC Volendam. Het duel in Volendam kende een felle start, maar ondanks enkele grote kansen slaagden de Bosschenaren er niet in om te scoren. FC Volendam trok uiteindelijk aan het langste eind door doelpunten van Henk Veerman en Martijn Niemeijer.

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De wedstrijd begon met een intensieve strijd tussen beide ploegen. Al vroeg in de eerste helft kreeg FC Den Bosch via Monzialo een grote kans, maar zijn schot belandde op de paal. Aan de andere kant wist keeper Pepijn van de Merbel meerdere keren knap redding te brengen, onder meer bij een gevaarlijke poging van Niemeijer.

In de tweede helft opende FC Volendam de score. Een vrije trap leidde tot een fraaie omhaal van Henk Veerman, die de bal achter Van de Merbel werkte: 1-0. Kort daarna verdubbelde Martijn Niemeijer de voorsprong door een rebound in de zestien te benutten. FC Den Bosch probeerde het tij nog te keren met enkele wissels, maar slaagde er niet in om tot scoren te komen.

Brabantse tegenstander op komst

Ondanks een aantal gevaarlijke momenten van onder andere Monzialo en invaller Sillé, bleef het bij de 2-0 in Volendam. Aanstaande vrijdag krijgt FC Den Bosch de kans om zich te herpakken. Dan staat Helmond Sport op het programma, een thuiswedstrijd die om acht uur 's avonds begint.

De wedstrijd tegen Helmond Sport biedt de Bosschenaren een nieuwe kans om punten te pakken na een teleurstellende middag in Volendam. Trainer Erwin van de Looi zal moeten puzzelen om het team weer op scherp te krijgen.