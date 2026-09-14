Geertruidenberg haalt gratis tegels op voor vergroende tuinen

De gemeente Geertruidenberg haalt gratis tegels op bij inwoners die hun tuin vergroend hebben. De tegeltaxi rijdt op vrijdag 25 september en aanmelden kan tot woensdag 23 september.

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Inwoners van Geertruidenberg die hun tuin hebben aangepast met meer groen, kunnen hun oude tegels gratis laten ophalen door de tegeltaxi. De dienst is beschikbaar op vrijdag 25 september en aanmelden kan via de website van Duurzaam Geertruidenberg.

De gemeente regelt bij gebruik van de tegeltaxi ook automatisch de registratie voor het NK Tegelwippen, een landelijke wedstrijd waarbij gemeentes strijden om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Geertruidenberg staat momenteel op plek 54 en hoopt met een eindsprint hoger te eindigen.

Klimaatsubsidie aanvragen

Naast het gratis ophalen van tegels kunnen inwoners ook een klimaatsubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor mensen die hun tuin vergroend hebben en kan via de website van Duurzaam Geertruidenberg worden aangevraagd.

Heb je nog tegels in je tuin liggen? Doe mee en maak een verschil voor zowel je eigen tuin als de positie van Geertruidenberg in het NK Tegelwippen. Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op de officiële website.