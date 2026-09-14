Repair café Raamsdonksveer: zaterdag ook voor kinderen

In Raamsdonksveer wordt zaterdag 19 september het Repair café georganiseerd. Vrijwilligers repareren gratis kapotte spullen in het Henricusgebouw. Kinderen kunnen ook leren hoe techniek werkt.

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Het Repair café in Raamsdonksveer opent zaterdag 19 september weer zijn deuren. Tussen tien uur ’s ochtends en twee uur ’s middags kunnen bezoekers in het Henricusgebouw, aan het Schoolpad 2a, kapotte spullen laten repareren. Denk aan fietsen, kleding en meubels. Vrijwilligers zorgen voor een vakkundige reparatie en vragen alleen om een vrijwillige donatie.

Terwijl je spullen worden hersteld, kun je een praatje maken met buurtgenoten. Voor extra gezelligheid staat er een gratis kopje koffie klaar. Het Repair café wordt elke derde zaterdag van de maand georganiseerd.

Kinderen leren techniek

Van één tot twee uur ’s middags is er een speciaal programma voor kinderen: Repair Café Kids. Hier ontdekken jonge bezoekers samen met vrijwilligers hoe techniek werkt en hoe leuk het is om iets te maken of te repareren.

Voor kinderen komt er binnenkort zelfs een extra uitdaging. Wat dat precies is, blijft nog even geheim, maar het belooft leerzaam en spannend te worden.

Het Repair café richt zich op hergebruik en duurzaamheid en is een initiatief van enthousiaste vrijwilligers in Raamsdonksveer.