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Vrachtwagen verliest trailer op A58 bij Tilburg, rechterrijstrook dicht
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Een vrachtwagen is maandagochtend zijn uitschuifbare trailer verloren op de A58 tussen Tilburg-Centrum West en Tilburg-Reeshof. De rechterrijstrook is rond tien uur afgesloten, zodat de hulptroepen veilig kunnen werken.
Verkeer richting Breda moet rond tien uur rekening houden met een half uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht de rechterrijstrook rond elf uur vrij te kunnen geven.
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