Krist Vaesen nieuwe voorzitter TU/e-commissie

Krist Vaesen, universitair hoofddocent aan de TU/e, is benoemd tot voorzitter van de Commissie voor Verantwoorde Samenwerkingen. Het College van Bestuur heeft ook het implementatieplan en budget voor de commissie goedgekeurd. De volledige beoordelingsprocedure wordt vanaf 2027 toegepast.

Gevonden voor jou

Krist Vaesen is verbonden aan de groep Filosofie & Ethiek van de Technische Universiteit Eindhoven en richtte het Eindhoven Meta-Science Center op. Hij heeft een achtergrond in bio-engineering en filosofie, en richt zich in zijn onderzoek op metawetenschappelijke vragen. Vaesen zal zijn nieuwe rol als voorzitter combineren met zijn bestaande werkzaamheden.

Het voorzitterschap van de commissie is een deeltijdfunctie van één dag per week. De commissie zal als adviesorgaan dienen en zich richten op het ontwikkelen van criteria, reflectie en discussies over verantwoord samenwerken binnen de universiteit. Het College van Bestuur blijft verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissingen over gevoelige samenwerkingen.

Implementatieplan

De TU/e heeft het implementatieplan voor de Commissie voor Verantwoorde Samenwerkingen goedgekeurd. Dit plan omvat een brede aanpak, waaronder moreel beraad, institutionele capaciteiten en een operationele infrastructuur. Het doel is om onderzoekers en medewerkers te ondersteunen bij het omgaan met morele onzekerheden.

Voor het einde van dit jaar worden de overige commissieleden benoemd en ingewerkt. Tegelijkertijd worden leden van het Moreel Beraad geworven en getraind, waarna ze starten met pilotcases. De volledige beoordelingsprocedure zal in de eerste helft van 2027 van kracht zijn.

Adviesorgaan

Naast het ontwikkelen van beoordelingscriteria, fungeert de commissie als coördinator voor reflectie en discussie over een verantwoordelijke universiteit. Het implementatieplan bevat ook een onderzoeksregister en voorbereidingen voor procedures. Hiermee wordt een transparante werkwijze gegarandeerd.

De Technische Universiteit Eindhoven benadrukt dat de commissie een ondersteunende rol biedt, zodat samenwerkingen op een verantwoorde manier kunnen worden aangegaan. Vanaf 2027 zullen deze richtlijnen volledig in praktijk worden gebracht.