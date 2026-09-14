Minderjarige nepagent steelt waardevolle spullen van bejaarde vrouw

Een minderjarige jongen heeft zondagavond waardevolle spullen gestolen van een bejaarde vrouw op de Koperwiek in Etten-Leur. Hij deed zich voor als politieagent en doorzocht zo meerdere kamers in het huis.

De jongen deed zich aan de voordeur voor als agent om zo het huis binnen te komen. Hij doorzocht meerdere kamers is het huis en nam daarbij meerdere waardevolle spullen mee, schrijft de politie Weerijs op Instagram.

Toen de politie even later een melding kreeg van diefstal uit het huis werd direct een opsporingsonderzoek opgestart. Meerdere beelden uit de omgeving werden verspreid en er werd een Burgernetmelding verspreid. Dat leidde ertoe dat de minderjarige jongen uit Etten-Leur diezelfde avond iets voor middernacht werd aangehouden.