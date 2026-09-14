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Ruwe aardolie gelekt bij pompstation in Hoeven, druk van leiding gehaald

Aangepast
Er is geen gevaar voor de omgeving (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Er is geen gevaar voor de omgeving (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

Bij het RAPL-pompstation (Rotterdam Antwerpen Pijpleiding) aan de Langeweg in Hoeven is maandagochtend ruwe aardolie in een speciale opvangbak in het pomphuis gelekt. De brandweer heeft de druk van de leiding gehaald.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Dankzij de stalen opvangbak is voorkomen dat de ruwe aardolie op de grond lekt. De lekkage heeft geen gevaar voor de omgeving opgeleverd. Bij het pomphuis hangt over een klein stuk oranje lint. Verder is de omgeving niet afgezet.

De brandweer heeft de druk van de leiding afgehaald, laat een woordvoerder van de Veiligheidregio Midden- en West-Brabant maandagochtend weten. Ze gaat proberen om een afsluiter dicht te zetten. Ook de politie is op de lekkage afgekomen.

Tussenstation
Het RAPL-pompstation is een tussenstation dat de transport van ruwe aardolie ondersteunt door de ondergrondse pijpleiding die loopt van de Rotterdamse haven (Europoort) naar chemische bedrijven en raffinaderijen in de regio Antwerpen.

De druk is van de leiding gehaald (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
De druk is van de leiding gehaald (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

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