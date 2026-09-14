Vijftien jubilarissen gehuldigd bij Gilde Sint Lambertus

Bij Gilde Sint Lambertus zijn zaterdag vijftien jubilarissen gehuldigd. Zij werden geëerd vanwege hun 25-, 40-, 50- of 65-jarig lidmaatschap. Een speciale onderscheiding was er voor de leden met een 65-jarig jubileum. De receptie vond plaats bij Café/Zaal Heijligers.

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Tijdens de jaarlijkse Patroonsdag van Gilde Sint Lambertus zijn vijftien gildeleden in het zonnetje gezet. De vieringen vonden plaats afgelopen zaterdag en stonden in het teken van jubilarissen met een 25-, 40-, 50- of zelfs 65-jarig lidmaatschap.

De jubilarissen met een 50- en 65-jarig jubileum kregen extra aandacht. Zij werden persoonlijk door het koningspaar en de hoofdman van het gilde opgehaald, wat zorgde voor een bijzonder moment. Voor deze leden was het een extra feestelijke dag.

Receptie bij Café/Zaal Heijligers

De officiële huldiging vond plaats in het Gildehuis, gevestigd in Café/Zaal Heijligers. Familie, vrienden, andere gildeleden en belangstellenden waren hierbij aanwezig om de jubilarissen te feliciteren. De receptie bood ruimte voor persoonlijke ontmoetingen en felicitaties.

Een speciale onderscheiding werd uitgereikt aan de jubilarissen met een 65-jarig lidmaatschap. Kring Peelland, een overkoepelende organisatie voor gilden in de regio, stond stil bij hun jarenlange betrokkenheid en waardeerde dit met een officiële erkenning.

De viering is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het gilde stil staat bij de inzet en trouw van haar leden. Het Gilde Sint Lambertus heeft met deze huldiging een traditie voortgezet die al vele jaren leeft in de regio.