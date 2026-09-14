Bladkorven in gemeente Loon op Zand vanaf oktober

Vanaf begin oktober staan in de gemeente Loon op Zand weer bladkorven. Deze korven zijn bedoeld om overlast van bladafval van gemeentebomen te verminderen. Ze blijven staan tot en met de eerste week van 2027.

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Inwoners van Loon op Zand kunnen vanaf oktober gebruik maken van bladkorven die verspreid door de gemeente worden geplaatst. De locaties zijn zorgvuldig gekozen op basis van het bomenbestand. Het is niet mogelijk om korven te verplaatsen of extra korven toe te voegen.

De bladkorven mogen uitsluitend gebruikt worden voor bladeren. Ander groenafval, zoals takken en snoeiafval, is niet toegestaan. De gemeente controleert hier dit jaar strenger op. Bij overtredingen wordt dit geregistreerd en krijgt de korf een geel label. Bij herhaling kan de korf worden verwijderd.

De korven worden wekelijks geleegd. Als een bladkorf vol of kapot is, kan dit gemeld worden via Fixi, het meldpunt voor woonomgeving. Daarnaast kunnen inwoners bladeren gescheiden afgeven bij de milieustraat. Dit kost geen tikken van de milieupas, mits de pas wel wordt meegenomen.

De bladkorven blijven tot en met week 1 van 2027 staan. Meer informatie over de locaties en het gebruik van de korven is te vinden op de website van de gemeente Loon op Zand.