Son en Breugel verkoopt illegaal gebruikte reststroken

De gemeente Son en Breugel heeft grond verkocht die illegaal werd gebruikt. Het gaat om zogenoemde reststroken. Dit is onderdeel van een opschoonactie die nog niet is afgerond.

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De gemeente Son en Breugel werkt aan een opschoonactie waarbij reststroken worden verkocht. Reststroken zijn stukken grond die bijvoorbeeld aan tuinen grenzen en vaak illegaal in gebruik zijn genomen. Inwoners die deze grond zonder toestemming gebruiken, moeten een schadevergoeding betalen als dat is vastgesteld.

Nieuwe aanvragen voor de aankoop van reststroken worden door de gemeente op dit moment niet behandeld. Wel blijft de gemeente controleren op illegaal gebruik van haar grond. Als het gebruik zonder toestemming wordt ontdekt, neemt de gemeente maatregelen.

De opschoonactie is nog niet afgerond. Het doel is om eerdere situaties van illegaal gebruik op te lossen en de grond weer officieel in gebruik te nemen, bijvoorbeeld door verkoop aan de betrokken bewoners.

Meer informatie over het beleid rondom reststroken is te vinden op de website van de gemeente Son en Breugel.