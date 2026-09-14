Acht bedrijven nog zonder stroom na brand in stroomhuisje

Door een brand in een stroomhuisje aan de Erebusstraat in Tilburg kwamen maandagochtend zestien bedrijven op industrieterrein Vossenberg zonder stroom te zitten. Rond het middaguur hadden acht bedrijven nog steeds geen elektriciteit.

Bij de brand in het stroomhuisje kwam veel rook vrij. De rook trok door de straten, waardoor mensen op last van de brandweer en Enexis binnen moesten blijven. Bij een aantal bedrijven werd de bedrijfshulpverlening ingezet. De brand is inmiddels onder controle. Rond het middaguur was de brandweer nog bezig met nablussen bij het stroomhuisje.

Noodstroomvoorzieningen

Bij acht bedrijven is de stroom inmiddels terug, doordat de netbeheerder de stroom via andere stations kon omleiden. De andere acht bedrijven zitten nog zonder stroom, omdat zij zijn aangesloten op het getroffen station. Voor hen worden de komende uren tijdelijke stroomvoorzieningen geregeld, totdat een nieuw noodstation kan worden geplaatst.