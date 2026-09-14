Bedrijven hebben weer stroom na brand in stroomhuisje

Door een brand in een stroomhuisje aan de Erebusstraat in Tilburg kwamen maandagochtend zestien bedrijven op industrieterrein Vossenberg zonder stroom te zitten. Rond het middaguur hadden acht bedrijven nog steeds geen elektriciteit. Aan het einde van de middag was het probleem opgelost.

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Bij de brand in het stroomhuisje kwam veel rook vrij. De rook trok door de straten, waardoor mensen op last van de brandweer en Enexis binnen moesten blijven. Bij een aantal bedrijven werd de bedrijfshulpverlening ingezet. De brand is inmiddels onder controle. Rond het middaguur was de brandweer nog bezig met nablussen bij het stroomhuisje.

Noodstroomvoorzieningen

Bij acht bedrijven was de stroom rond de middag terug, doordat de netbeheerder de stroom via andere stations kon omleiden. De andere acht bedrijven zaten langer zonder stroom, omdat zij zijn aangesloten op het getroffen station. Voor hen werden tijdelijke stroomvoorzieningen geregeld, totdat een nieuw noodstation kon worden geplaatst. Aan het einde van de middag hadden ook deze bedrijven weer stroom.

Bij de brand kwam veel rook vrij (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

De brandweer voerde metingen uit (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).