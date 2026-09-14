Nieuwe dekens en kussens bij Weverijmuseum Geldrop

Het Weverijmuseum Geldrop biedt vanaf nu exclusieve dekens en kussens aan die lokaal zijn gemaakt. Deze duurzame producten zijn geweven op een historisch weefgetouw en bestaan volledig uit Nederlandse wol.

Gevonden voor jou

Het Weverijmuseum in Geldrop heeft samen met de WOLWEVERS een bijzondere serie dekens en kussens ontwikkeld. Deze collectie is tot stand gekomen door een samenwerking waarbij vakmanschap en kwaliteit centraal stonden. De producten zijn gemaakt van Nederlandse wol en lokaal geweven.

De productie vindt plaats op een historisch Buckskin-weefgetouw in het museum. Dit zorgt voor stevige, isolerende stoffen met een unieke structuur. Elk kussen en elke deken is met zorg vervaardigd en ontworpen om lang mee te gaan.

Duurzaam project

Bij het maken van deze producten komt de hele keten samen. Van het verwerken van de wol tot het weven op het getouw: alles gebeurt in Nederland. Dit maakt het project niet alleen lokaal, maar ook duurzaam. Het proces is een combinatie van materiaalonderzoek en aandacht voor ambacht.

De dekens en kussens zijn vanaf nu exclusief verkrijgbaar in de museumwinkel van het Weverijmuseum Geldrop. Bezoekers kunnen daar terecht voor advies over deze bijzondere producten.