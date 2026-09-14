Wethouder Bisschops opent expositie over leven met dementie

Wethouder Leo Bisschops opent op 23 september een expositie over leven met dementie in de Bibliotheek Best. De tentoonstelling maakt deel uit van Wereld Alzheimer Dag en belicht het thema ‘Wij blijven meedoen, ook met dementie’.

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De expositie toont kunstwerken die eerder te zien waren tijdens de Kunstroute Best. Hiermee blijft er ook na Wereld Alzheimer Dag aandacht voor dementie en de impact ervan op mensen die ermee leven, hun familieleden en mantelzorgers.

Wereld Alzheimer Dag wordt gevierd met verschillende activiteiten. Het hoofdprogramma vindt plaats op 21 september in Buurthuis Kadans, van twaalf tot vier uur ’s middags. Tijdens deze middag kunnen bezoekers elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en genieten van muziek, kunst en een gezamenlijke lunch.

Expositie in Bibliotheek Best

De expositie is te bezoeken van 23 tot en met 30 september in de Bibliotheek Best. De officiële opening vindt plaats op 23 september tussen half vier en half vijf ’s middags.

Het evenement benadrukt het belang van verbinding en begrip voor mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers. Organisaties zoals Stichting Dementievriendelijk Best zetten zich in om dit thema onder de aandacht te brengen.