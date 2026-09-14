Heeze-Leende lanceert website voor gezonder leven

Inwoners van Heeze-Leende kunnen vanaf nu via een nieuwe website werken aan hun gezondheid. Op 'DE STAP naar gezonder in Heeze-Leende' staan activiteiten, online trainingen en ondersteuning overzichtelijk bij elkaar. Zaterdag 19 september wordt de site officieel gelanceerd tijdens het gratis STAP naar gezonder Festival in ’t Perron.

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Met de website 'DE STAP naar gezonder in Heeze-Leende' wordt het makkelijker voor inwoners om stappen te zetten richting een gezonder leven. Het platform biedt informatie en praktische hulpmiddelen, zoals tips voor bewegen, mentale gezondheid en sociale contacten. Ook zijn er trainingen over bijvoorbeeld omgaan met psychische klachten van een naaste of adviezen over eenzaamheid en financiële problemen.

Het aanbod op de site is gratis en toegankelijk. Mensen hoeven niet eerst langs een huisarts of andere instantie, maar kunnen zelf aan de slag. Ook ouderen die langer en veilig thuis willen blijven wonen, vinden er handige hulpmiddelen.

Festival met gratis toegang

Op zaterdag 19 september wordt de website officieel gelanceerd tijdens het STAP naar gezonder Festival. Van één tot vijf uur ’s middags kunnen inwoners in gemeenschapshuis ’t Perron inspiratie opdoen en deelnemen aan activiteiten. De toegang is gratis.

Het festival en de website zijn een gezamenlijk initiatief van Huisartsenpraktijk Stalpers, Apotheek Heeze, ZuidZorg, Cordaad Welzijn, Stroomz Zorggroep en de gemeente Heeze-Leende. Samen willen zij inwoners stimuleren om gezonder te leven en passende ondersteuning te vinden.