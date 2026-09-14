Auto en busje flink beschadigd na botsing op kruising in Breda

Een auto en busje zijn maandagmiddag flink beschadigd geraakt door een botsing op de kruising van de Lunetstraat en de Westerparklaan in Breda. Er kwam rook uit de auto na de botsing, maar de brandweer had de situatie snel onder controle.

Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de auto nagekeken op verwondingen, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij.

De kruising was tijdens de afhandeling van het ongeluk deels toegankelijk voor verkeer. De politie en handhaving regelden het verkeer. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.