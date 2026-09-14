Opa krijgt vier jaar cel voor misbruik kleinzoons: 'Liefde was wederzijds'

Gerard van der K. (79) uit Veen heeft vier jaar cel gekregen voor het misbruiken van zijn twee kleinzoons. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch geoordeeld. Eerder kreeg deze opa nog drie jaar cel en een jaar voorwaardelijk van de rechtbank, maar het hof vindt vier jaar cel passender.

Gerard van der K. was vroeger pedagogisch medewerker in een jeugdinrichting en dus had hij moeten weten dat dit fout was, zo vond justitie al bij de rechtbank eind 2024. "De kleinzoons lopen wat achter in hun ontwikkeling", legde de officier toen uit. "Ze gingen bijvoorbeeld nog steeds bij opa op schoot zitten. En met zulke jongens gaat hij seks hebben. Andere jongens had hij niet zo ver gekregen."

Opa Gerard wilde wel voor ze zorgen in zijn chaletje aan het water in Veen en zocht de liefde na de dood van zijn vrouw bij de jongens. Gerard was naturist en liet de jongens ook vaak naakt rondlopen. Ondertussen zocht hij steeds meer toenadering. Hij sliep altijd naakt in bed met een van de jongens en dan hadden ze seks. De andere kleinzoon had wat minder last van zijn opa en werd 'alleen' aangerand.

Volgens het gerechtshof heeft Van der K. flink misbruik gemaakt van de afhankelijkheid van de licht verstandelijk beperkte tweeling. De jongens werden op hun zeventiende uit huis geplaatst en konden in de weekenden en vakanties niet bij hun ouders terecht.

Volgens Gerard van der K. is er nooit sprake van dwang geweest. "De seks was maar een klein onderdeel", zo keek hij terug. "De liefde onderling was veel belangrijker." De jongens hebben dat echter heel anders beleefd. Opa was snel boos en hij bepaalde alles, zo vertelden ze aan het hof. In ruil voor alle zorg konden ze best wat terugdoen, zo werd geschetst. Een kleinzoon sliep bij opa in bed en dan gebeurde er van alles.

Dat was altijd in de weekends en dan vooral op zondagavond. Dan was de ene kleinzoon al weg en had Van der K. het rijk alleen met de andere. Van der K. zou de andere kleinzoon maar een keer hebben bevredigd, wat K. overigens ontkent.

Volgens het hof was er geen sprake van vrije wil van de toen 17-jarige jongens. Ze waren erg afhankelijk van opa, want ze konden nergens anders terecht. Ook neemt het hof het Van der K. heel kwalijk dat hij als oudere man de jongens dwong tot seks.

Van der K. was in hoger beroep gegaan omdat hij vrijspraak wil. Ook bij het hof bleef hij volhouden dat er wel seks was geweest en seksuele handelingen, maar dat dat met 'wederzijds goedvinden' was. Volgens het hof was er wel sprake van dwang en ziet Van der K. zichzelf als slachtoffer en heeft hij geen rekening gehouden met de gevoelens en leed van de jongens, ondanks zijn geuite spijt.

Gerard van der K. heeft sinds de rechtszaak in 2024 geen leven meer in het chaletpark in Veen. Duidelijk werd dat mensen uit zijn omgeving hem het misbruik kwalijk nemen. Kort na het vonnis van de rechtbank in december 2024 werden vier auto's van hem in brand gestoken en sindsdien leeft de inmiddels 79-jarige man in een sociaal isolement, omdat ook vrienden en familie het contact hebben verbroken.

De man is ondanks de veroordelingen door de rechtbank en het gerechtshof nog steeds op vrije voeten. Hij kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Als hij dat niet doet, wordt zijn straf binnenkort definitief en zal hij zich moeten melden bij de gevangenis. Gaat hij wel in cassatie, dan wordt eerst die uitspraak afgewacht. Sinds de uitspraak van de rechtbank heeft Van der K. wel een contactverbod met zijn kleinzoons.