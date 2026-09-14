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A17 deze week vier nachten dicht tussen Roosendaal en knooppunt Noordhoek
De A17 is vanaf maandag vier nachten dicht op verschillende plekken tussen knooppunt Noordhoek en Roosendaal. Dit zorgt voor twintig minuten extra reistijd.
Rijkswaterstaat voert van maandag 14 tot vrijdag 18 september onderhoud uit op de A17. De volgende stukken zijn dan dicht:
- Tussen knooppunt Noordhoek en Oud-Gastel Borchwerf (richting Roosendaal)
van maandag 14 september 21.00 tot dinsdag 15 september 05.00 uur.
- Tussen Oud-Gastel Borchwerf en Roosendaal (richting Roosendaal)
van dinsdag 15 september 21.00 tot woensdag 16 september 05.00 uur.
- Tussen Roosendaal en Oud-Gastel Borchwerf (richting Dordrecht)
van woensdag 16 september 21.00 tot donderdag 17 september 05.00 uur.
- Tussen Oud-Gastel Borchwerf en knooppunt Noordhoek (richting Dordrecht)
van donderdag 17 september 21.00 tot vrijdag 18 september 05.00 uur.
Alle tussenliggende aansluitingen en op- en afritten zijn ook afgesloten tijdens de werkzaamheden.
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