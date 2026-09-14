Gemeente Moerdijk doet mee aan World Clean Up Day

Op 20 september komt de gemeente Moerdijk in actie tegen zwerfafval. Inwoners steken op verschillende locaties de handen uit de mouwen. Ook burgemeester Aart-Jan Moerkerke helpt mee in dorp Moerdijk.

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World Clean Up Day is een wereldwijde actiedag waarop miljoenen mensen zwerfafval opruimen. Straten, parken, bermen en wateren worden daardoor weer een stukje schoner. Ook in de gemeente Moerdijk worden rondom deze dag verschillende opruimacties georganiseerd.

Inwoners van Moerdijk zetten zich op diverse plekken in voor een schone omgeving. De acties vinden plaats in Zevenbergen, Fijnaart, dorp Moerdijk, Standdaarbuiten en Langeweg. Burgemeester Moerkerke sluit aan bij de opruimactie in dorp Moerdijk om zijn steentje bij te dragen.

Opruimen in je eigen buurt

De gemeente roept inwoners op om mee te doen aan een van de opruimacties. Deze initiatieven zijn een kans om samen de omgeving schoner te maken en bewustwording te creëren over afval in de natuur. Iedereen kan aansluiten bij een van de acties in zijn of haar buurt.